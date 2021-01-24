24.01.2021 - 18:00 | | milliyet.com.tr
Son dakika... İçişleri duyurdu! 5 terörist teslim oldu
Gelen son dakika haberine göre; terör örgütünden kaçış devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı 5 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu' denildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i Aşırı sol 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 5 örgüt mensubu, ülkemize giriş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14’e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti.
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