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13.08.2020 - 13:00 | | AA

Son dakika... İçişleri duyurdu! 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari ve Bitlis'te toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu! 6 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hakkari'de 3, Bitlis'te 3 olmak üzere son 2 günde 6 terörist ölü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.
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