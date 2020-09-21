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21.09.2020 - 17:22 | | DHA

Son dakika... İçişleri duyurdu! Gri kategorideki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında gri listede yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan'ın silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika... İçişleri duyurdu! Gri kategorideki terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında; Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde terörden arananlarda gri kategoride yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

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