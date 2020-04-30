Son dakika... İçişleri duyurdu! Kars'ta PKK grubu tamamen yok edildi

Bakanlıktan bugün yapılan ilk yazılı açıklamada, Kars Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince devam eden operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İkinci açıklamada ise aynı bölgede devam eden operasyonda 3 teröristin daha etkisiz hale getirilip, son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Bölgede, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonların tamamlandığı bildirilerek, "Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütünün sözde Çemçe Grubu imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Jandarma'mız iki günde, Kars Kağızman’da yaptığı operasyonda PKK’lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin..." dedi.