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31.05.2020 - 15:09 |

Son dakika... İçişleri'nden YTS açıklaması! 12 Finlandiya vatandaşı sınır dışı edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadelerinnin devam edildiğini ve 12 Finlandiya vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiği bildirildi.

Son dakika... İçişleri'nden YTS açıklaması! 12 Finlandiya vatandaşı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.

Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı, tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildi.

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