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19.11.2020 - 19:51 |

Son dakika... İkna yoluyla teslim oldu! Sayı 204'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü üyesi Hakkari'de teslim oldu.

Son dakika... İkna yoluyla teslim oldu! Sayı 204'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'lı bir teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan teröristin 2004 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün belirlendiği kaydedilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısının 204'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

Konya'da acı olayKonya'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğuldu.
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