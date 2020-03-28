28.03.2020 - 13:28 | | DHA
Son dakika! İl Pandemi Kurulu toplantısı başladı
İstanbul İl Pandemi Kurulu Toplantısı AFAD'da başladı. Corona virüs başlıklı Pandemi Kurulu toplantısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlık ediyor.
İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) Hasdal'da bulunan binasındaki toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve diğer yetkililer de katıldı.
Basına kapalı olarak yapılan toplantı saat 13.15'de başladı.
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