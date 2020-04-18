18.04.2020 - 14:44 |
Son dakika! İnanılmaz... Bayrampaşa'dan Uludağ'ın zirvesi görünüyor!
Corona virüs kapsamında alınan önlemler, hava kirliliğini de azalttı. İstanbul Bayrampaşa’dan Uludağ’ın zirvesi çıplak gözle görülebilir hale geldi.
Hürriyet gazetesinden Özgür Altuncu'nun haberine göre; Corona virüs salgınını önlemek için ‘Evde kal’ çağrılarıyla özellikle büyükşehirlerde cadde ve sokaklar boşaldı. İstanbul’da da yerdeki ve havadaki trafiğin azalması, hem korbondioksit salınımını durdurdu hem de azotdioksit emisyonları düştü.
100 KİLOMETRE MESAFEDE
Bu sayede İstanbul’un havası temizlendi. Berrak gökyüzü ve derin görüş açısı sayesinde İstanbul Bayrampaşa’dan Bursa Uludağ’ın karlı zirvesi görünür oldu. Bayrampaşa’daki yüksek binalardan bakanlar, kuş uçuşu yaklaşık 100 km mesafedeki Bursa Uludağ’ın zirvesini çıplak gözle görebildi. Uludağ’ın karlı zirvesi çekilen fotoğraflara da net olarak yansıdı.
Bakanlık yayınladı... Corona virüs risk bölgeleri bu uygulamada!Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgınıyla ilgili, risk bölgeleri, aile takibi, Covid-19 testi, günlük corona virüs tablosu ve harita üzerinden hastane, eczane, metro ve otobüs duraklarının bilgilerinin paylaşıldığı bir uygulamayı yayımladı.