MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İngilizce kursunda pompalı tüfek dehşeti!
ABONE OL
21.06.2020 - 13:53 | | DHA

Son dakika... İngilizce kursunda pompalı tüfek dehşeti!

Bursa’da Ferhat T. (18), İngilizce kursundaki sınıfta, yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak, tavana ateş etti. Panikleyen kursiyerler, binadan koşarak çıkarken, Ferhat T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika... İngilizce kursunda pompalı tüfek dehşeti!

Olay, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’ndeki İngilizce kursu verilen binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ferhat T., büyük çantayla kursa gelerek, sınıfa girdi.

Arkadaşları tarafından moralinin bozuk olduğu gözlenen Ferhat T., ders arasında çantasından pompalı tüfek çıkardı. Bu sırada sınıfta olan kursiyerler, panikleyip, binadan koşarak çıktı. Sınıfta yalnız kalan Ferhat T., pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti. Silah sesini duyan binadaki herkes, korkuyla dışarı çıktı.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T.’yi gözaltına alarak, pompalı tüfeğe de el koydu. Emniyete götürülen Ferhat T.’nin pompalı tüfeği nereden bulduğu araştırılıyor.

 

 

Restoranda başlayan kavga sokağa taştıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir restoranda başlayıp sokağa taşan kavgada 2 kişi bıçaklanması, 1 kişi ise tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 LGS sınav soru ve cevapları MEB tarafından yayımlandı! LGS Sayısal ve Sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarları

2020 LGS sınav soru ve cevapları MEB tarafından yayımlandı! LGS Sayısal ve Sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarları

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Sıradaki Haber