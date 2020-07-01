Son dakika... INTERPOL'ün aradığı Rusya vatandaşı DEAŞ'lı 4 kadın Kilis'te yakalandı

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Hudut birliği askerleriyle Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.
Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Rusya vatandaşları A.H. K, L.A.K, L.G.N. ve A.H.K. olduğu ve INTERPOL tarafından arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son dakika... İkra Nur'un ilk otopsi raporu belli oldu! Minik kızın boğulma sonucu öldüğü belirlendiGelen bir son dakika haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.