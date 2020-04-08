Son dakika... Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.
Sosyal medyada gündem olan yarbay-polis tartışmasında için flaş gelişme!Polis yol kontrolü sırasında kendisini yarbay olarak tanıtarak hakaret ve mukavemet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tabip yarbay olduğu öğrenilen kişinin İstanbul’da bir hastanede görev yaptığı belirlendi.