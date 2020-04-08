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08.04.2020 - 09:00 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.

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