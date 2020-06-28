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28.06.2020 - 13:35 | | DHA

Son dakika...Irmağa uçan otomobil, tekneye çarptı!

Bartın’da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil ırmağa düştü. Buradaki tekneye çarparak batan otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Son dakika...Irmağa uçan otomobil, tekneye çarptı!

Kaza, gece saatlerinde Bartın İnkum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, N. Y. (30) yönetimindeki 35 PE 544 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ardından düştüğü ırmakta demirli tekneye çarpan otomobil, suya gömüldü. Kazadan sonra sürücü N.Y ve R.G. (30) otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Otomobilin çarptığı teknenin bir bölümü ise suya battı. Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri geldi. 3 metre derinlikte bulunan otomobilin halatlara bağlanması için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıç timi suya girdi.

Dalgıçlar otomobili halatlara bağladı. Otomobil vinçle sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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