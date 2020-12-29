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29.12.2020 - 14:47 | | DHA

Son dakika... İş insanlarından para topladı yakalanınca 'göndermeyin' dedi.

Samsun merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, özellikle İzmir ve Elazığ’da meydana gelen depremleri istismar edip, aradıkları iş insanlarından yardım kampanyası adı altında para toplayan 11 kişi yakalandı. Çökertilen çetenin lideri Cengiz A., gazetecilere, "İş adamlarına sesleniyorum; kimseye inanıp da böyle para göndermeyin. Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz" dedi.

Son dakika... İş insanlarından para topladı yakalanınca 'göndermeyin' dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini belediyelere bağlı fen işleri, satın alma müdürü gibi tanıtarak İzmir ve Elazığ’da yaşanan depremin yanı sıra, SMA hastalarına yardım edileceği gibi bahaneler kullanarak, aradıkları iş insanlarından yardım kampanyası adı altında para topladığı belirlenen çeteyi, takibe aldı. Çetenin tüm üyelerin isim ve eşkâllerini belirleyen ekipler, Samsun merkezli, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi şüpheli gözaltına alındı.

ÇETE LİDERİ: BİZE İNANIP, BAŞIMIZI SIKINTIYA SOKMAYIN

Şüphelilerin 16 iş insanından yaklaşık 110 bin TL alarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Operasyon kapsamında İstanbul’da yakalanan çete lideri Cengiz A.’nın 24 ayrı suçtan da arandığı, hakkında kesinleşmiş 11.5 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Samsun'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Cengiz A., polis eşliğinde adliyeye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İş adamlarına sesleniyorum. Kimseye inanıp da böyle para göndermeyin. Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz" dedi.

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