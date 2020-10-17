17.10.2020 - 16:39 | | İHA
Son dakika... İşçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton diğere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.
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Üç kız çocuğunun mucize kurtuluşuSultanbeyli’de seyir halindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna çarptı. Kız çocukları çarpmanın etkisiyle park halinde olan kamyonun altına girdi. Üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.