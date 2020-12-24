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24.12.2020 - 12:16 |

Son dakika... İşe giderken 7 liraya aldı, kendini öldürüyordu

Gelen son dakika haberine göre; İşe gittiği sırada bir araç bagajında ev yapımı alkol satıldığını gören genç adam 7 liraya aldığı yarım litrelik alkolü içince ölümden döndü. Gözlerinde kalıcı hasar meydana gelen mağdur kendisine sahte alkol satan kişiden şikâyetçi oldu.

Son dakika... İşe giderken 7 liraya aldı, kendini öldürüyordu

Erol M. geçtiğimiz günlerde işe gidiyordu. Genç adam toplu taşıma duraklarına doğru yürüdüğü sırada bir aracın bagajının açık şekilde olup bir şeyler satıldığını gördü. Merakla araca yönelen Erol M. yarım litrelik su şişeleri içerisinde ev yapımı alkol satıldığını öğrendi.

GÖZLERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; şişesi 7 lira olan alkolden satın alan 37 yaşındaki Erol M., akşam eve döndüğünde aldığı alkolü içmeye başladı. Şişeyi bitirdikten sonra bilincini kaybeden Erol M. ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Genç adam tedavi olurken diğer taraftan da sahte alkol satan kişiden şikayetçi oldu.

Yapılan incelemede ev yapımı sahte alkolün ağır miktarda etil alkol içerdiği tespit edildi. İçtiği kaçak alkol sonrası iki gözünde hasar meydana gelen genç adamın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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