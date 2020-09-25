25.09.2020 - 10:28 | | AA
Son dakika! 'İsimsizler Hareketi' operasyonu! Gözaltılar var
Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.
Ferit ZENGİN/İSTANBUL
Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" ismiyle paylaşım yapan kişilere yönelik İstanbul’da bu sabah 16 ilçede başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı, kimlikleri belirlenen diğer şahıslara yönelik polisin çalışması devam ediyor.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.