Son dakika! 'İsimsizler Hareketi' operasyonu! Gözaltılar var

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" ismiyle paylaşım yapan kişilere yönelik İstanbul’da bu sabah 16 ilçede başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı, kimlikleri belirlenen diğer şahıslara yönelik polisin çalışması devam ediyor.