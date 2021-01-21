MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Isparta'da panik yaratan yangın! Son anda yetiştiler
ABONE OL
21.01.2021 - 13:36 | | DHA

Son dakika: Isparta'da panik yaratan yangın! Son anda yetiştiler

Gelen bir son dakika haberine göre; Isparta'da 3 katlı bir binada çıkan yangın panik yarattı. Binanın üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri polis tarafından tahliye edildi.

Son dakika: Isparta'da panik yaratan yangın! Son anda yetiştiler

Bahçelievler Mahallesi 2936 Sokak'taki 3 katlı binanın üst katında 3 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı dairede, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Ailenin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binanın üst katından alevler yükselirken, diğer dairelerde oturanlar ise büyük panik yaşadı. İkinci katta oturan Suriyeli kadının yardımına ise polis ekipleri yetişti.

Son dakika: Ispartada panik yaratan yangın Son anda yetiştiler

Eve giren ekipler kadını hızla tahliye etti. Diğer dairelerde yaşayanlar da ekiplerin çalışmasıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.  Yangın sırasında bölgede toplanan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle takip etti.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Dönercilerin yaptığı mide bulandırdı!Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, tepki çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tiktok silme işlemi: TikTok hesap silme, kapatma, dondurma linki...

Tiktok silme işlemi: TikTok hesap silme, kapatma, dondurma linki...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Dönercilerin yaptığı mide bulandırdı!

Dönercilerin yaptığı mide bulandırdı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet