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17.01.2021 - 08:56 | | DHA

Son dakika... İstabul'da sabaha karşı feci kaza! Paramparça oldu

Gelen son dakika haberine göre; Ataşehir d-100 karayolunda sabaha karşı feci bir kaza yaşandı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza sonrası araç paramparça oldu.

Son dakika... İstabul'da sabaha karşı feci kaza! Paramparça oldu
Ataşehir'deki kazadan feci görüntüler!
Ataşehir'deki kazadan feci görüntüler!
Ataşehir'deki kazadan feci görüntüler!
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Kaza saat 06.30 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 RB 9861 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Kaza nedeniyle araç parçalara ayrıldı. Aracın ön kısmı bariyerde kalırken gövdesi ise D-100 Karayolu'na savruldu. Otomobilden kopan parçalar ise etrafa dağıldı. Kazanın ardından araçta bulunan Yunus Karataş ve bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerindeki polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan otomobil ve parçaları çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

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