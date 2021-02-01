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01.02.2021 - 14:00 | | DHA

Son dakika... İstanbul Küçükçekmece'de beton mikseri altında ezilen kadın feci şekilde can verdi

İstanbul'dan son dakika gelen bir habere göre; Küçükçekmece'de inşaat temeli için beton taşıyan mikser, sokakta hareket ettiği sırada bir kadını altına alarak ezdi. 45 yaşındaki Serpil Çöl olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika... İstanbul Küçükçekmece'de beton mikseri altında ezilen kadın feci şekilde can verdi

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen kaza saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak'ta yaşandı.

45 YAŞINDAKİ SERPİL ÇÖL FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Sokakta bulunan inşaatın temeli için beton getiren 06 DRS 07 plakalı beton mikserinin sürücüsü işini bitirdikten sonra aracı hareket ettirdi. İddiaya göre o anda beton mikseri, kör noktada bulunan 45 yaşındaki Serpil Çöl'ü altına alarak ezdi. Beton mikserinin tekerleri arasına sıkışan kadına çevrede bulunanlar yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekerlerinin arasına sıkışan kadın yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı. Kazada vücudunu büyük bir bölümü ezilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika... İstanbul Küçükçekmecede beton mikseri altında ezilen kadın feci şekilde can verdi

OLAY YERİNDE İNCELEME

Polis ekiplerinin kaza çevresini güvenlik şeridi ile kapatılmasının ardından trafik polisleri ve olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Serpil Çöl'ün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Mikser şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika... İstanbul Küçükçekmecede beton mikseri altında ezilen kadın feci şekilde can verdi

 

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