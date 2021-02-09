09.02.2021 - 02:00 | | AA-DHA
Son dakika: İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.
İstanbul’da birçok ilçede 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler, Fatih İlçesi Silivrikapı’daki bir adreste de bir şüpheliyi gözaltına aldı ve evde arama yaptı.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
"Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.