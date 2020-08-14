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14.08.2020 - 12:22 | | DHA

Son dakika! İstanbul merkezli 3 ilde operasyon...

Gelen bir son dakika haberine göre; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! İstanbul merkezli 3 ilde operasyon...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik bugün erken saatlerde operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Irak'ın kuzeyinde ve Türkiye'de devam etmekte olan operasyonlara misilleme yapmak isteyen PKK terör örgütü üyelerinin İstanbul'da orman yakma, araç, işyeri kundaklama ve sansasyonel etki yaratabilecek eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi. Irak'taki PKK terör örgütü üyeleri ile bağlantısı olduğu ve eylemleri planlayanların arasında yer aldığı tespit edilen Suriye uyruklu U.Y.A. ile 7 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Suriye'deki örgüt üyeleriyle iletişimde olduğu, Suriye'de sorumlu düzeyindeki örgüt üyelerinin arasında yer aldığı, 4 yıl boyunca ağır silahların sorumlusu ve eğitmeni olduğu bilgisine ulaşılan T.H. de operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2018 yılında uzun süre terör örgütü içerisinde Tall Tami bölgesinde silahlı eylemlerde yer aldığı öğrenilen M.M. isimli şüphelinin de olduğu öğrenildi. Terör örgütü adına çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen K.K.'nın da gözaltında olduğu bildirildi. PKK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde Esenler'de faaliyet gösteren ve Esenler'de örgütlenme çalışması yaptığı belirlenen İ.Ç. de operasyonda gözaltına alındı. PKK terör örgütünün Hakkari Şemdinli ve Siirt Eruh'ta 15 Ağustos 1984 günü gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırının yıl dönümü olmasını bahane ederek DGH içerisinde faaliyet gösteren ve İstanbul'da yasadışı eylemler gerçekleştirebileceği düşünülen A.E. de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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