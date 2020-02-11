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11.02.2020 - 10:19 | | AA

Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika gelen bilgilere göre; FETÖ/PDY içerisinde sözde "mahrem abi/abla", "büyük bölge imamı", "bölge lise mesulü", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge esnaf sorumlusu" gibi görevlerde bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde çeşitli görevlerde bulundukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü içerisinde sözde "mahrem abi/abla", "büyük bölge imamı", "bölge lise mesulü", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge esnaf sorumlusu" gibi görevler yaptıkları yönünde beyanlar bulunan ve "ByLock" kullandıkları belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Isparta ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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