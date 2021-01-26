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26.01.2021 - 07:56 | | İHA

Son dakika... İstanbul merkezli büyük operasyon!

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok şahıs da şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... İstanbul merkezli büyük operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başlayan ve İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışması başlatıldı. FETÖ terör örgütünün mali kaynağını oluşturan iş adamları ve ‘ByLock’ kullanıcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medya sallandı! Kayda aldı, 18 yaşından küçük sevgilisi...Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük bir şahıs, aynı yaştaki sevgilisini darp ederek kamera ile kayda aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında şahıs gözaltına alındı.
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