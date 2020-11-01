MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın
ABONE OL
01.11.2020 - 15:04 | | DHA- AA

Son dakika... İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın!
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın!
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın!
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye merdivenleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır." denildi 

Son dakika... İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

Son dakika... İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

Son dakika... İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

Son dakika... İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

Depremden sağ çıkan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şansİzmir’in Bayraklı ilçesinde ilk 4 katı çöken Barış Apartmanı’nda depreme merdivenlerde yakalanan Aslı Güneş Başlıtürk, enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Depremden kısa süre önce bebeğini annesinin yanında bıraktığını belirten Başlıtürk, “Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. Bebeğimin yanımda olmaması bir şans" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burhan kuzu kimdir, aslen nereli, neden öldü? Koronavire yenik düşen Burhan Kuzu kaç yaşındaydı?

Burhan kuzu kimdir, aslen nereli, neden öldü? Koronavire yenik düşen Burhan Kuzu kaç yaşındaydı?

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi!

Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi!

Sıradaki Haber