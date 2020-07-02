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02.07.2020 - 16:18 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberleri... İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü! Kilitledi...

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da E-5 üzerinde seyreden bir TIR arızalanınca trafikte aksama meydana geldi. Karşı yönde seyreden sürücüler de TIR'ın taşıdığı ilginç platform nedeniyle yavaşlayınca, trafik iki yönlü olarak durma noktasına geldi.

Son dakika haberleri... İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü! Kilitledi...

Son dakika haberine göre, İstanbul'da E-5 Tuzla-Güzelyalı yönünde meydana gelen olayda, üzerindeki platform ile arızalanan bir TIR, sol şeritte durmak zorunda kaldı. Arıza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, TIR'ın taşıdığı büyük platform nedeniyle oluşan ilginç görüntü, karşı yöndeki sürücülerin de arızayı izlemek için yavaşlamasına yol açtı. E-5 üzerinde iki yönlü olarak trafiği kilitleyen kazaya ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 

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