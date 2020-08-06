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06.08.2020 - 16:49 | | AA

Son dakika! İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'ye, müebbet hapis cezası verildi.

Son dakika! İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yüce, yakınları ve avukatları katıldı.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün darbeye teşebbüs eylemine iştirak etme kastını ortaya koyduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yüce ise savunmasında, kendisine verilen emri yerine getirdiğini ve darbe girişiminin olacağından bilgisinin bulunmadığını iddia ederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ceza, "sanığın geleceği üzerindeki olası etki" lehe indirim nedeni kabul edilerek müebbet hapse çevrildi.

Ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı!İstanbul'da iki çocuk annesi 33 yaşındaki Seyhan Önem, iki yıl önce boşandığı eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını öne sürerek sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Polise şikayetinin ardından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan eski eşi Z. E.'nin tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Önem, “Yakınımdayken öldüreceğini söylüyordu. Şimdi silah almış, uzaktan bir kurşunla ölmek istemiyorum" dedi.
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