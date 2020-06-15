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15.06.2020 - 15:20 |

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Haziran sonuna kadar yasak

Son dakika haberi... İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Yeni normale uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek için hafta boyunca 39 ilçede eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek' denildi.

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Haziran sonuna kadar yasak

İstanbul Valiliğine, 24.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde "YENİ NORMAL DENETİMİ" talimatı verdi.

İstanbul'da "Yeni Normal"e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliğine, 24.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği yönündeki şikâyetler nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatı ile İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek. Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

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