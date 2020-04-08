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08.04.2020 - 13:14 |

Son dakika... İstanbul Valisi duyurdu! Maske ve kolonya dağıtımına başlandı

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul'da maske ve kolonya dağıtımının başladığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 1 milyon 150 bin kişiye ulaştırmaya başladık" dedi.

Son dakika... İstanbul Valisi duyurdu! Maske ve kolonya dağıtımına başlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında, "Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dün itibarıyla İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Yaptığımız çalışmada İstanbul pilot bölge seçildi.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Kıymetli büyüklerimiz sizler bizim başımızın tacısınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen ürünlerinizi evinize biz ulaştırıyoruz. Evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah.

 

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