Son dakika... İstanbul Valisi'nden mesai açıklaması! Cuma günü...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai sistemine geçilmesi için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu. Toplantıda İstanbul'da yapılması planlanan kademeli mesai düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai sistemine geçilmesi ile ilgili olarak, "Cuma günü, kamu, özel 5 milyon 200 binin üzerinde çalışma hayatında 4A, 4B, 4C'li hemşerilerimizle ilgili sağlıklı önemli ortak akılla vardığımız noktayı paylaşacağız. Dünyada bunu başarmış pek çok metropol örnekleri var. O örnekleri de arkadaşlarımız araştırdılar incelediler. Onlar da bize bunların sunumlarını yaptılar. o örneklerden de istifade ederek İstanbul'la ilgili saat aralıklarıyla beraber pik saatlerde mümkünse ayakta yolcu olmadan, ama ayakta olma mecburiyeti varsa salgınla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesi önerisi, bakanlığımız genelgeleri çizgisinde kalmak üzere alınan Hıfzı Sıhha kararlarına sadık ve uygun bir mesafe düzeni sağlayacağımıza ben yürekten inanıyorum" dedi

Vali Yerlikaya'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle;

Yarın akşam İBB simülasyon yapacak. Cuma günü artık şehrimizde kamu-özel 5 milyon 200 bin üzerindeki tüm hemşehrilerimizle ilgili sağlıklı önemli ama altını tekrar çiziyorum ortak akılla vardığımız kararı paylaşacağız. Son iki haftadan beri ulusal basında pekçok kıymetli bilim insanları başta olmak üzere, profesyonel yetkililerin bu konuları tartıştığını görüyorum. Bu konunun ortak akılla ilerlemesine seviniyorum. Onların da şehrimizle ilgili düşüncelerini talimatlarını alıyoruz.

Niyetimiz bunu Cuma günü şehrimizle paylaşmak. Ama hemen ertesi gün değil, yine pandemi kurulunun önereceği bir takvimde yürürlüğe sokacağız. Yüzde 90 solunum yoluyla oluşacak bütün riskleri giderecek.

Bütün bunlara rağmen biz maske mesafe denetimle ilgili, 39 ilçe kaymakamlarımızın önderliğinde, hep beraber gayret gösteriyoruz. Her gün bu rakamları açıklıyoruz ama ben sizler aracılığıyla hemşehrilerimden istirhamım var.

Maske ve mesafeyle ilgili artık yedinci ayın içerisindeyiz salgınla mücadelede. Artık bununla ilgili birbirimize 'bunu böyle yapmayalım' diye bu şekilde cümleler kurmamızın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hele İstanbul'da. Bu kuralın pazarından, bütün duraklarda, toplu ulaşımın olduğu yerlerde, bu maske zorunluluğunu artık her yerde söylüyoruz. Gün geçtikçe de yüzde 90'ın üzerinde olduğunu tespit eden anketler var. Yüzde 101 olması lazım.

Maalesef bütün önleyici tedbirlere rağmen, pozitif tabloyla karşı karşıya kaldıysa bir kardeşimiz; hastaneye yatıracak bir sonuç çıkmadıysa ki çoğu da böyle, orada evinde izolasyon tedbirleri uyguluyoruz.

İzolasyon sürecine sadık kalan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Artık sadece idari ve adli işlem yapmakla kalmıyoruz. Geçen haftaki genelgeyle artık şunu yapıyoruz. İzolasyon koşullarına uymayan, bir de böyle izolasyon şartlarını sağlamayan maalesef vatandaşlarımız da var.

Gurbetten gelmiş, mevsimlik işçi olup arkadaşlarıyla çalışırken böyle bir pozitif sonuçla karşı karşıya geldiğinde, biz onlara barınma merkezi de sağladık. Sancaktepe'de 15 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Güngören'de ikinci yurdumuzu hazır tutuyoruz. "Ben izolasyona uymuyoruz" dese bile yanına kar kalmayacak. Onu alıp götürüp barınma merkezinde süresini tamamlayıp, sağlık teşkilatımız 'artık risk taşımıyor' dediği zaman onu o şekilde bırakacağız.