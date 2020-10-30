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30.10.2020 - 09:24 | | İHA

Son dakika... İstanbul ve 9 il için kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Gelen bir son dakika haberine göre, Marmara'da İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik, Karadeniz'de Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Son dakika... İstanbul ve 9 il için kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Amasya, Samsun, Çorum, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Antalya’nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı İlçelerinde, zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli; İstanbul’un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri, Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçeleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, hafta sonu ise batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

 

 

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