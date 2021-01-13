13.01.2021 - 09:22 | | İHA
Son dakika... İstanbul'da 12 FETÖ şüphelisi yakalandı
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün İstanbul’un 14 farklı ilçesinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda örgütsel dokümana el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Barajlardaki doluluk oranında sevindiren artış! 5 günde yüzde 5'ten fazlaGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonundan bu yana yağan yağmurlar barajlar için can suyu oldu. 5 gündür yağan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.66'ya ulaştı.