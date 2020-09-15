Son dakika! İstanbul'da 3 TIR birbirine girdi

Kaza, Ambarlı Liman Yolu'nda saat 14.50 sıralarında meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunduğu iddia edilen 34 GS 7753 plakalı TIR'a, 2 TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'lardan birinin kupası yerinden çıkarken sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı gölgeye alarak sağlık ekiplerini bekledi. Polis, güvenlik amacıyla yolu kapatırken sağlık ekipleri de ambulansla aldıkları yaralıyı hastaneye götürdü. Kazaya karışan TIR'lar çekici yardımıyla yoldan çekildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir TIR'daki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önündeki kazayı gören sürücünün TIR'lara çarptığı görülüyor.