MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! İstanbul'da 3 TIR birbirine girdi
ABONE OL
15.09.2020 - 15:22 | | İHA

Son dakika! İstanbul'da 3 TIR birbirine girdi

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda üç tane TIR'ın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda bir sürücü yaralanırken yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da 3 TIR birbirine girdi

Kaza, Ambarlı Liman Yolu'nda saat 14.50 sıralarında meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunduğu iddia edilen 34 GS 7753 plakalı TIR'a, 2 TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'lardan birinin kupası yerinden çıkarken sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı gölgeye alarak sağlık ekiplerini bekledi. Polis, güvenlik amacıyla yolu kapatırken sağlık ekipleri de ambulansla aldıkları yaralıyı hastaneye götürdü. Kazaya karışan TIR'lar çekici yardımıyla yoldan çekildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir TIR'daki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önündeki kazayı gören sürücünün TIR'lara çarptığı görülüyor.

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai açıklaması!İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika kademeli mesai açıklaması yapıldı. Yerlikaya, cuma günü açıklama yapacaklarını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Metroda bisikletlilere özel vagon

Metroda bisikletlilere özel vagon

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ölümden döndü!

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ölümden döndü!

Sıradaki Haber