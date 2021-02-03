Son dakika! İstanbul'da aç kalan domuz, şehir merkezine indi!

İstanbul Arnavutköy'de, geçen hafta Merkez Mahallesi Öncü Sokak'ta sitenin bahçe duvarının önünde yaban domuzu görüldü.

Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzu, bir süre dolandıktan sonra çöp konteynerinin yanındaki yiyecek atıklarıyla karnını doyurmaya çalıştı.

O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.