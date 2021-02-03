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03.02.2021 - 10:48 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da aç kalan domuz, şehir merkezine indi!

Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul Arnavutköy'de aç kalan domuz yerleşim alanlarına kadar indi. İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte yiyeceksiz kaldığı düşünülen domuz, çöp konteynırı civarında karnını doyururken görüntülendi.

İstanbul Arnavutköy'de, geçen hafta Merkez Mahallesi Öncü Sokak'ta sitenin bahçe duvarının önünde yaban domuzu görüldü.

Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzu, bir süre dolandıktan sonra çöp konteynerinin yanındaki yiyecek atıklarıyla karnını doyurmaya çalıştı.

O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Son dakika İstanbulda aç kalan domuz, şehir merkezine indi

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