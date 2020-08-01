Son dakika... İstanbul'da askeri alandaki yangın kontrol altına alındı

Yangın saat 16.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde bulunan askeri bölgedeki otluk alanda çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve birçok noktadan alevler yükseldi. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine başta Ataşehir olmak üzere, Maltepe, Kartal ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.









ÇALIŞMALARA ASKERLER DE KATILDI

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler ve yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.







ÇALIŞMALARA ASKERLER DE KATILDI

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler ve yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.