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01.08.2020 - 16:59 | | DHA / AA

Son dakika... İstanbul'da askeri alandaki yangın kontrol altına alındı

Maltepe'de askeri alanın içinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa süre geniş bir alana yayıldı. Askerlerin ve yangın söndürme helikopterinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarında alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 16.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde bulunan askeri bölgedeki otluk alanda çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve birçok noktadan alevler yükseldi. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.  İhbar üzerine olay yerine başta Ataşehir olmak üzere, Maltepe, Kartal ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. 


Son dakika... İstanbulda askeri alandaki yangın kontrol altına alındı



ÇALIŞMALARA ASKERLER DE KATILDI

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler ve yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... İstanbulda askeri alandaki yangın kontrol altına alındı


ÇALIŞMALARA ASKERLER DE KATILDI

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler ve yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bakan Kurum'dan millet bahçesi açıklamasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçeleri projesi kapsamında 81 ilde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "23'ünün açılışını Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle gerçekleştirdik. Şu an devam eden 212 millet bahçesi projesi var. Bunlardan 11'i de Konya'da. Bu millet bahçelerini bitirdiğimizde sadece Konya'ya 2 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış ve vatandaşımızın hizmetine açmış olacağız." dedi.
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