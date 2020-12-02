MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul'da bir bölge riskli alan ilan edildi
ABONE OL
02.12.2020 - 10:39 | | AA

Son dakika... İstanbul'da bir bölge riskli alan ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Son dakika... İstanbul'da bir bölge riskli alan ilan edildi

Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

Son dakika... İstanbulda bir bölge riskli alan ilan edildi

Son dakika... İstanbulda bir bölge riskli alan ilan edildi

Son dakika... İstanbulda bir bölge riskli alan ilan edildi

Son dakika... İstanbulda bir bölge riskli alan ilan edildi

Son dakika... İstanbulda bir bölge riskli alan ilan edildi




Son dakika... İstanbulda bir bölge riskli alan ilan edildi

Azerbaycan askerleri Rusça konuştu! "Biz Müslüman Türkleriz. Bir ölür, bin diriliriz"Azerbaycan askerinin Rusça konuştuğu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Askerin, 'Biz Müslüman Türkleriz. Bir ölür, bin diriliriz. Karabağ Azerbaycan'dır.' ifadeleri kullanıcılardan büyük beğeni topladı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da operasyon! 230 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da operasyon! 230 kilo metamfetamin ele geçirildi

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu

59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet