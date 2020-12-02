02.12.2020 - 10:39 | | AA
Son dakika... İstanbul'da bir bölge riskli alan ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
Azerbaycan askerleri Rusça konuştu! "Biz Müslüman Türkleriz. Bir ölür, bin diriliriz"Azerbaycan askerinin Rusça konuştuğu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Askerin, 'Biz Müslüman Türkleriz. Bir ölür, bin diriliriz. Karabağ Azerbaycan'dır.' ifadeleri kullanıcılardan büyük beğeni topladı