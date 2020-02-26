Son dakika! İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İstanbul’da belirlenen 5 adrese yapılan operasyonda 10 kilo patlayıcı ile bomba yapım malzemeleri ve susturuculu silah ele geçirildi. 2 saldırgandan birisinin örgütün sözde özel birlikler üyesi olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından yaptıkları çalışmalarda, bölücü terör örgütü PKK/KCK sözde özel birlikler ekibinde yer alıp bir süre önce sığınmacı olarak Suriyeli kimliği ile yurda giriş yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, kadın teröristin buluştuğu başka bir teröristle birlikte bombalı ve silahlı suikast saldırısı yapacağı bilgisine ulaşınca izlemeye aldı. Takibe alınan teröristler Başakşehir ve Gaziosmanpaşa’da saklandıkları ve saldırı hazırlıkları yaptıkları belirlendi.

Önceki gece TEM ve Özel Harekat ekiplerince düzenlenen baskınlarda, 2 teröristle birlikte kendilerine yardım eden 8 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'U KANA BULAYACAKLARDI

Devlet Büyüklerine, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu 5 adreste yapılan aramalarda, 10 kilo paylayıcı madde ve çok sayıda tetikleyici, fünye ile 2 adet tabanca, şarjör, fişek ve susturucular ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE ÖZEL BİRLİKLER MENSUBU YAKALANDI

Emniyete götürülerek sorguya alınan 10 şüpheli arasında bulunan kadın terörist A.S.L.nin örgütün sözde özel birlikler mensubu olduğu öğrenildi. Örgüt kamplarında bombalı ve silahlı saldırılar eğitimi almış bir terörist olduğu, saldırı eylemlerinde kendisine yardım edecek olan, M.K.nın da örgütün şehir yapılanmasında yer alan bir örgüt mensubu olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Yardım eden 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest kalırken 2'si savcılık kararıyla serbest bırakıldı.