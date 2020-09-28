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28.09.2020 - 09:53 |

Son dakika... İstanbul'da çocuk dilendiren çete çökertildi

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da, Suriye'de ailelerden kiraladıkları çocukları yurda götürerek dinlendiren Suriyeli uyruklu şahıslardan oluşan bir şebekeye yönelik düzenlen operasyonda 24 şebeke üyesi şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 68 çocuğun kurtarılıp Çocuk Esirgeme kurumuna teslim edildiği operasyonda, şebeke üyelerinin adreslerinden yüklü miktarda da para ele geçirildi.

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

İstanbul genelinde son dönemlerde hızlı bir artış gözlenen çocuk dilencilere karşı çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri yaptıkları 3 aylık çalışmalar neticesinde; şehir genelinde dilencilik yapan Suriyeli çocukların, yine Suriye uyruklu şahıslardan oluşan bir şebeke tarafından Suriye'nin çeşitli bölgelerinden ailelerinden kiralanarak yasadışı yollarla İstanbul'a getirilip, çeşitli adreslerde zorla alıkonulduğu ve, il genelinde çeşitli ilçelerde zorla dilendirildiğini tespit etti.

Tespit sonrasında kimlikleri ve adresleri belirlenen şebeke üyelerine suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve insan ticareti suçları kapsamında bu sabah 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Merkezi Sultangazi olan şebekeye yönelik olarak düzenlenen operasyonda önceden belirlenen 9 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 24 Suriye uyruklu şebeke üyesini gözaltına aldı.

Şebekeye ait adreslere düzenlenen baskınlarda şebekenin elinde bulunan 68 çocuğu kurtaran ekipler, yine adreslerde yaptığı aramalarda şebekenin dilendirdiği çocuklardan elde ettiği değerlendirilen 250.000 TL ile 100 Amerikan doları, 228,500 Suriye Lirası kağıt para ile çok sayıda madeni para bulup el koydu. Gözaltına aldığı şebeke üyelerini emniyete götürüp, kurtarıldığı çocukları Çocuk Esirgeme kurumuna teslim eden polisin, konutla ilgili soruşturması devam ediyor.

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