Son dakika...İstanbul'da 'corona' partisi! Tepki yağdı

Corona virüs ile mücadele sürecinde sosyal temasın sınırlandırılması için birçok sıkı tedbirler alındı. Genelgelerle toplu ulaşımdan sosyal mekânlara kadar çok farklı alanlarda ciddi kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda eğlence yerleri de kapatıldı. Ancak son günlerde sosyal medyaya evlerde veya ‘mekân’ haline getirilmiş villalarda yapılan partilerin görüntüleri düşmeye başladı. Uzmanlar ise bu gibi durumlarda enfeksiyon tehlikesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek bu tür organizasyonlardan kesinlikle uzak durulması uyarısı yaptı

RİSK ÇOK ÇOK YÜKSEK

Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Prof. Dr. Sedat Kaygusuz: Bu insandan insana geçen bir virüs. O yüzden canla başla ‘Evde kalın’ diyoruz. Ama bu ‘Evde bir araya gelebilirsiniz’ demek değil. Adına ‘parti’ deyin, ‘gün’ deyin, ‘komşu ziyareti’ deyin, ne derseniz deyin değişmez. Dışarıdan, birbirinden farklı ortamlardan gelenlerin birbirine virüs bulaştırma riski çok çok yüksektir. Bu şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hatadır.

ADI NE OLURSA OLSUN

Prof. Dr. Kadriye Yaşar Kart: Adı ne olursa olsun birkaç kişinin bir araya gelmesi ciddi bir risk oluşturur. Biz aile içinde bile bu riski değerlendirirken farklı gruplardan bireylerin, grupların dışarıdan bir araya gelerek ‘parti’ gibi ortamlarda buluşması çok büyük risk. Sadece kendileri açısından değil içinde yaşadıkları semt ve bütün toplum açısından da bir risk. Bu tür hareketlerin, birlikteliklerin bugünlerde mutlaka terk edilmesi gerekir.

'KAÇAK MEKAN DURUMUNDA'

Güvenlik birimlerinin değerlendirmesine göre villa veya herhangi bir evde eğlence için ücretli düzenlenen bu yerler hukuken ‘kaçak mekân’ statüsünde ve bu yerlerin tespiti veya ihbarı halinde polis doğrudan müdahale edebiliyor.

AÇIK BİR SUÇ

Bu durum hem ilgili mevzuata hem de son genelgelere göre açık bir suç. Herhangi bir işletme mantığı dışında kendi evlerinde bir araya gelenlere de şikâyet halinde müdahale edilebiliyor. Bu sadece uyarı mahiyetinde olabiliyor. Ancak savcılığın farklı yerlerden birçok kişinin bir araya gelmesiyle ortamın ‘umuma açık’ niteliğini kazandığını değerlendirmesi durumunda polis adli işlem de yapabiliyor. Valilikler bünyesindeki İl Hıfzısıhha Meclisi’nin evlerde toplanmalara dair doğrudan bir yasaklama kararı henüz yok.

EVE OPERASYON: 11 GÖZALTI

Corona virüs salgınına karşı sık sık evlerden çıkılmaması uyarısı yapılırken İstanbul Büyükçekmece'de ev tutan bir grup parti düzenledi. İstanbul Valiliği, düzenlenen eğlenceyle ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını ve parti düzenlenen evin mühürlendiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de düzenlenen eğlenceye ilişkin, "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" fiili nedeniyle adli ve idari işlem başlattı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece'de bir adreste düzenlenen eğlence hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, EV MÜHÜRLENDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır. Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir"

15 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Bu arada eğlence mekanın işletmecisi M. E. Ç.'nin avukatı Abdullah Burak Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğlencenin sosyal medyada paylaşılması üzerine toplumda büyük tepki topladığını belirterek, bunun üzerine emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 15 kişinin ifadesi alındığını söyledi.Akça, ifadelerinin ardından yaklaşık 10 kişinin serbest bırakıldığını aktararak, müvekkili ve bazı kişilerin işlemlerinin devam ettiğini dile getirdi.

"SOSYAL MEDYADAN DOLAYI OLAY AMACINI AŞMIŞTIR"

Sosyal medyada iddia edildiği gibi bir suçun işlenmediğini savunan Akça, "Sosyal medyadan dolayı olay amacını aşmıştır. Kesinlikle bir parti, ticari amaç söz konusu değildir. Olay şahısların kendi aralarında eğlenmesidir. Müvekkilim de sonradan oraya eğlenmeye gitmiştir." dedi.Emniyette işlemleri süren şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.