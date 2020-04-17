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17.04.2020 - 18:58 |

Son dakika | İstanbul'da corona virüs tedbirleri! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalarda bulunarak İstanbul'da hafta sonu geçerli olacak tedbirleri açıkladı.

Son dakika | İstanbul'da corona virüs tedbirleri! Vali Yerlikaya açıkladı

Ali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

COVID19 salgını nedeniyle; 17 Nisan 2020 Cuma günü saat:23.59 itibariyle;

RaptiyeDeniz yolu ile İstanbul’a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır,

Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İlimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmayacaktır.

İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorundadır, personelin kesinlikle tekne dışına çıkamayacaktır ve liman içine giremeyecektir.

20 metreden küçük temasların, İstanbul Boğazı kuzeyden girişlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından sorgulanarak ilgili kolluk kuvvetine bildirim sağlanacaktır.

Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
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