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26.06.2020 - 13:34 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yedi ilçede düzenlenen operasyonda dokuz yabancı uyruklu ve bir Türk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şüpheliye yönelik Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli ve Esenyurt'ta tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

25 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 9 yabancı uyruklu ve 1 Türk şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

 

 

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