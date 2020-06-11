11.06.2020 - 14:16 | | DHA
Son dakika: İstanbul'da dehşet! 21 yaşındaki genç parkta vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Eyüpsultan'da 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız park içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Haberi alarak olay yerine gelen babası sinir krizi geçirdi.
Olay, Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Üzümbağı Sokak'ta bulunan Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan çardakta yaralı bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız'a ait olduğu belirlenen cesedin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Haberi alarak olay yerine gelen Oğuzhan Yıldız'ın babası sinir krizi geçirdi.
Yapılan incelemelerin ardından Oğuzhan Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.