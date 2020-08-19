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19.08.2020 - 11:06 |

Son dakika.... İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Yakalandılar

Son dakika gelen habere göre; 16 adet el bombası ve silahların ele geçirildiği İstanbul'daki DHKP-C operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi

Son dakika.... İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Yakalandılar
Ferit ZENGİN /İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 16 el bombası ile 2'si kaleşnikof marka 3 tüfek ve bomba yapım ile saldırı malzemeleri ele geçirildi. Eylem hazırlığı yaptığı değerlendirilen örgütün 2 mensubu bomba ve silahlarla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Terör örgütlerine yönelik takip ve deşifre çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, İstihbarat Şube ekipleriyle birlikte yaptığı tespit çalışmalarında eylem hazırlığında olduğunu belirledikleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik olarak geçtiğimiz haftasonu operasyon düzenledi. Operasyonda L.Y. ve M.Ö. isimli iki örgüt mensubu gözaltına alınırken, Beylikdüzü’nde baskın yapılan ve bir iş yerine ait olduğu öğrenilen depoda 16 el bombası, 2 kaleşnikof marka tüfek, bir pompalı tüfek, ateşleme fitilleri ve elektrik kabloları ele geçirdi. Ele geçen bombaları ve diğer suç unsurları incelemeye alınırken örgütün hedefi ve eylemi hakkındaki araştırma devam ediyor.

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