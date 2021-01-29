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29.01.2021 - 16:44 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da dönercilerin kavgasında bıçaklar konuştu

Gelen son dakika haberine göre; Mecidiyeköy'de bir dönercideki personeller arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi elindeki bıçakla diğer çalışanlara saldırdı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken iki kişi de darp sonucu yaralandı.

Son dakika... İstanbul'da dönercilerin kavgasında bıçaklar konuştu

Olay, İstanbul Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak'ta bulunan bir dönercide meydana geldi. Dönercideki çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir çalışan, diğer çalışanlara bıçakla saldırdı.

Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, iki kişide darp sonucu yaralandı.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

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