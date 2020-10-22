MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul'da eğitim uçağı düştü!
ABONE OL
22.10.2020 - 11:21 | | DHA-İHA

Son dakika... İstanbul'da eğitim uçağı düştü!

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pilot yaralı olarak uçağın enkazından çıkarıldı.

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Haberin Tüm Fotoğrafları

Büyükçekmece Gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Olay yerine gelen ekipler inceleme yapıyor.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında şu bilgileri verdi:

''Çevredeki vatandaşlar olay yerine ulaştı. Profesyonel anlamda kurtarma işlemi henüz başlamadığı için pilot ve yolcunun sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.''

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Kazayı gören Uğur Önver, ''Yetkililer ve ekipler de olay yerine ulaştıktan sonraki görüntü bu. Artık profesyonel bir müdahale gerçekleşiyor'' diye konuştu.

Yine görgü tanıklarından Mehmet Değirmenci, ''Maalesef bu üzücü olaya tanık oldum. Olay yerine ekipler yeni ulaşmışlar. Olayın 11.00-11.05 civarında olayın olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla uçağın burnu maalesef toprağın içine girmiş. İnşallah ölen ya da yaralanan yoktur ama umutsuzum. Uçak düştükten sonra görüntüyü 11.07 civarında çektim. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil. Maalesef uçak çakılmış durumda'' ifadelerini kullandı.

Kazayı gören Mehmet Mert, şunları söyledi:

''11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken fark ettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti.''

Son dakika... İstanbulda eğitim uçağı düştü

Son dakika... İstanbulda eğitim uçağı düştü

 

İstanbul'da eğitim uçağı düştü!Gelen son dakika haberine göre İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Ankara'nın gündeminde...

Ankara'nın gündeminde...

'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'

'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'

Sıradaki Haber