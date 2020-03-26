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26.03.2020 - 15:29 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da evinde ölü bulundu! Corona önlemi...

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Sultangazi’de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde corona virüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırılırken, kadınla birlikte yaşayan 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Kadının corona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.

Son dakika... İstanbul'da evinde ölü bulundu! Corona önlemi...

Son dakika haberine göre olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ölüm nedenini belirlemek için eve gelen doktor, corona virüs (Covid-19) şüphesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli 112 Acil Servis ekipleri cenazeyi evden çıkarıp Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen 42 yaşındaki kadının corona virüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak. Hayatını kaybeden kadınla aynı evde bulunan 4 kişi ise tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor.

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