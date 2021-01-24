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24.01.2021 - 17:46 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da faciadan dönüldü! Yukarı çıkamayan kamyonet geri kaydı

Gelen son dakika haberine göre; kaza saat 15.30 sıralarında Kağıthane'de yaşandı. Yukarı çıkamayan kamyonet geri kaydı. Park halindeki otomobile çarpan kamyonet devrildi.

Son dakika... İstanbul'da faciadan dönüldü! Yukarı çıkamayan kamyonet geri kaydı

Kaza, Seyrantepe Mahallesi Cefakar Sokaktan saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kamyonet sürücüsü dik yokuşu çıkamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet geri geri kaymaya başladı.

Önce park halindeki otomobile çarpan tüp kamyoneti yan yatıp devrildi. Gürültüyü duyan sokak sakinleri  sürücünün  kamyonette mahsur kaldığı gördü ve hemen yardıma koştu. Bulunduğu yerden çıkartılan sürücü kaldırıma oturtuldu ve sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... İstanbulda faciadan dönüldü Yukarı çıkamayan kamyonet geri kaydı

Son dakika... İstanbulda faciadan dönüldü Yukarı çıkamayan kamyonet geri kaydı

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