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09.08.2020 - 08:28 | | DHA-AA

Son dakika... İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre olayda 3'ü çocuk 25 kişi yaralanırken, 5 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
İstanbul'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
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Son dakika haberine göre, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçidin duvarına çarptı. Edinilen ilk bilgilere göre, Karabük'ten İstanbul'a seyir halinde olduğu öğrenilen Metro Turizm’e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Son dakika... İstanbulda feci kaza Ölü ve yaralılar var...

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü kazada 3'ü çocuk 25 kişi yaralandı. 

Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika... İstanbulda feci kaza Ölü ve yaralılar var...

 

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