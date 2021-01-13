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13.01.2021 - 19:31 | | AA

Son dakika! İstanbul'da helikopter düştü iddiası: Valilik açıkladı

Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği, Beykoz'da helikopter düştüğü yönündeki ihbarın asılsız olduğunu bildirdi.

Son dakika! İstanbul'da helikopter düştü iddiası: Valilik açıkladı

Alınan bilgilere göre, Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönünde ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Helikopterin düştüğü iddia edilen Elmalı Barajı çevresi ve Kanuni Kent Ormanı, polis, itfaiye, AFAD ve bazı belediyelerin gönüllü arama kurtarma ekibi karadan, polis helikopteri de havadan arama yaptı.

Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine arama çalışması sonlandırıldı.

İhbarda bulunduğu belirtilen 2 kişi ise, ifadesi alınmak üzere Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada da "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan 'Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü' yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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