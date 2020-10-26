MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti
ABONE OL
26.10.2020 - 12:23 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti

İstanbul İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken kadının polise gidrerek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Son dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde mastürbasyon rezaletiİstanbul İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülistan için 100 saat dalış yapıldı! Baraj gölünün yüzde 40'ı tarandı

Gülistan için 100 saat dalış yapıldı! Baraj gölünün yüzde 40'ı tarandı

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

İstiklal Marşı'nın 10 kıtası | İstiklal Marşı kabulü ne zaman?

İstiklal Marşı'nın 10 kıtası | İstiklal Marşı kabulü ne zaman?

Sıradaki Haber