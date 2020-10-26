Son dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken kadının polise gidrerek şikayette bulunduğu öğrenildi.