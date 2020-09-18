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18.09.2020 - 16:55 |

Son dakika! İstanbul'da 'kademeli mesai' kararı! Açıklamaya dakikalar kaldı

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da corona virüs tedbirleri nedeniyle kademeli mesaiye geçiliyor. Ayrıntıları İstanbul Valisi Yerlikaya saat 18.10'da açıklayacak.

Son dakika! İstanbul'da 'kademeli mesai' kararı! Açıklamaya dakikalar kaldı

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklama yapılacak.

Kademeli mesai uygulamasının ayrıntılarını saat 18.10'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyuracak.

Yerlikaya, konuyla ilgili olarak "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" açıklaması yapmıştı.

"TOPLU TAŞIMAYI YÜZDE 60 ÖZEL SEKTÖR KULLANIYOR"

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı, "Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır" diye konuştu.

ANKARA'DA KADEMELİ MESAİYE GEÇİLDİ

Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.

Taha Akyol'u 43 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheliler adliyede!Kendilerini polis olarak tanıtarak gazeteci- yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi. Ertuğrul Akyol'un para dolu çantayı şüphelilere verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol "Ben gazetecilikten önce Ceza avukatlığı yapıyordum. Neredeyse beni bile kandırıyorlardı. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar" dedi.
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